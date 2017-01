Fidéides 2017: une quarantaine d'entreprises dans la course

(Québec) La Chambre de commerce et d'industrie de Québec (CCIQ) a dévoilé vendredi ses finalistes pour les Fidéides 2017.

Une quarantaine de compagnies sont en lice dans une douzaine de catégories. Les grands gagnants seront honorés le 16 mars au Centre des congrès de Québec.

Dans la catégorie jeune entreprise, on trouve Chrono Aviation, Construction virtuelle et technologie BIM One ainsi que Les Solutions Amotus.

Dans celle Attration touristique de l'année, les finalistes sont l'Aquarium du Québec, le Musée national des beaux-arts du Québec et le parc de la Chute-Montmorency.

Et dans Événement touristique de l'année, le Festival de cinéma de la ville de Québec, Groupe pentathlon et Ski Tour Canada - Coupe du monde FIS de ski de fond 2016 sont dans la course.

Chaque année, les Fidéides soulignent le succès d'affaires des entrepreneurs des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches.

Voici la liste complète :

AFFAIRES ET ENGAGEMENT SOCIAL (PETITE MOYENNE ENTREPRISE)

Coup de Pouce Sous-Traitance Manufacturière

Coup de Pouce Sous-Traitance Manufacturière Les Toitures R.P. inc.

Caisse Desjardins de Québec

CCAP (Coopérative de Câblodistribution de l'arrière-pays)

Raymond Chabot Grant Thornton

Cassis Monna & Filles

Christian Marcoux cuisine et mobilier design inc.

Surmesur

Festival de cinéma de la ville de Québec (FCVQ)

Groupe Pentathlon

Ski Tour Canada - Coupe du monde FIS de ski de fond 2016 (Corporation événements d'hiver de Québec)

Aquarium du Québec

Musée national des beaux-arts du Québec

Parc de la Chute-Montmorency

Caisse populaire Desjardins du Piémont Laurentien

Gestion Universitas inc.

Yuzu Sushi

Dialog Insight

DimOnOff inc.

H2O Innovation inc.

Chrono Aviation inc.

Construction virtuelle et technologie BIM One inc.

Les Solutions Amotus inc.

Atelier d'Usinage Mégatech A.Q. inc.

Entreprises Cafection inc.

Intellinox Technologies inc.

Chez Boulay bistro boréal

Nucleom inc.

Vooban

Voonyx

Autocar Excellence

Coopérative funéraire des Deux Rives

Lussier Dale Parizeau

Rodeo FX inc.