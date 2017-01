Les affaires express

L'équipe des affaires

Lors de son passage à New York en 2012, l'ouragan Sandy a fait des ravages à New York. La colère de dame Nature a notamment endommagé un tunnel de deux kilomètres reliant l'arrondissement Queens à Manhattan. La société américaine qui a reçu le mandat de refaire à neuf le tunnel Queens-Midtown fait appel à une compagnie de Québec pour installer un tout nouveau système d'éclairage. La société Nyx Hemera Technologies va y déployer sa technologie sur courant porteur qui ne requiert pas de fils de contrôle, car le contrôle des luminaires se fait par les fils d'alimentation électrique existants. Le savoir-faire québécois permet également de contrôler l'éclairage à l'entrée et à l'intérieur du tunnel. «Notre technologie va permettre d'allonger le cycle de vie du système d'éclairage puisqu'il supervise et en contrôle la température interne des luminaires», a indiqué le président de Nyx Hemera, Pierre Longtin. «Dans l'ensemble, New York va bénéficier d'économies d'énergie additionnelles et va éliminer des équipements et des opérations non nécessaires, ce qui réduira l'empreinte carbone de ce tunnel.» Gilbert Leduc ***

Blades Barbier en expansion

Après avoir ouvert Blades Barbier en octobre, un espace destiné aux hommes, la famille Jimenez poursuit son expansion aux Galeries de la Capitale avec une nouvelle enseigne, soit Coifferie Internationale. En trois mois, le groupe d'investisseurs a déboursé près de 1,5 million $ pour ouvrir ses boutiques et salons de coiffure dans le centre commercial de Lebourgneuf. Au total, l'investissement a permis la création d'une quarantaine d'emplois. La nouvelle boutique et le salon de coiffure Coifferie Internationale est d'une superficie de 2400 pieds carrés. La clientèle peut profiter d'un concept technologique où il est possible d'essayer virtuellement de nouveaux styles et couleurs de cheveux. «On est dans l'industrie depuis 40 ans et on peut affirmer avec certitude que le succès passe par un excellent service à la clientèle et par la qualité de l'expérience en boutique et en salon. C'est pourquoi nous consacrons beaucoup de temps et d'efforts à la formation continue de notre personnel», indique dans un communiqué le propriétaire Rafael Jimenez. Coifferie Internationale est aussi présent à Place de la Cité. L'entreprise, qui compte plus de 140 travailleurs, possède également la succursale Colorsha à Laurier Québec. Jean-Michel Genois Gagnon ***

