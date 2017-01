Un ascenseur pour la falaise de Lévis

(Québec) La Ville de Lévis a le vent dans les voiles. Elle a émis en 2016 une valeur de 427,8 millions $ en permis de construction, un record. Et plusieurs autres projets mijotent dans la marmite de la municipalité, notamment la construction d'un nouvel aréna de deux glaces dans l'arrondissement Desjardins et la construction d'un lien mécanique entre le bas et le haut de la falaise, dans le secteur de la Traverse, afin de faciliter l'accès au Vieux-Lévis.