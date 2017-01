Affaires express

Michel Côté et Clément Samson, les propriétaires de Distribution de pièces d'auto Rive Sud, aussi connue sous le nom Bestbuy pièces d'auto Rive-Sud, ouvre un nouvel entrepôt et un nouveau point de service au 32, rue Jacques-Nau, à l'angle de la route Kennedy et de l'autoroute 20, à Lévis. La nouvelle succursale de 20 000 pieds carrés conservera une salle d'exposition principalement consacrée à la peinture et l'esthétique auto, indiquent les propriétaires qui ont vendu leurs installations du 5990, Wilfrid-Carrier au concessionnaire Kia Lévis. «Cette restructuration vise à augmenter nos parts dans le marché et à poursuivre notre développement vers d'autres territoires. D'ici les prochains mois, nous augmenterons également notre présence dans Bellechasse, Montmagny et L'Islet grâce à une toute nouvelle équipe de vente», indique Clément Samson. Le changement de lieu a nécessité un investissement de 1,5 million $. Yves Therrien