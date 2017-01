Walmart compte poursuivre son expansion

Walmart a l'intention d'ouvrir de nouveaux magasins aux États-Unis et d'agrandir certains de ses établissements existants au pays, un plan qui devrait lui permettre de créer environ 10 000 emplois dans ses activités de détail.

Les projets d'expansion du plus grand détaillant au monde devraient en outre permettre de créer environ 24 000 emplois dans le secteur de la construction, a-t-il estimé.

En tout, 59 magasins seront construits, rénovés ou relocalisés, selon l'entreprise.

Walmart compte réaliser des dépenses en immobilisations totalisant 6,8 milliards $ US lors de l'exercice financier qui débutera le 1er février. Ces investissements comprennent la construction de magasins et les modifications apportées aux magasins et aux centres de distribution, ainsi que l'expansion de nouveaux services, comme le ramassage d'épiceries.

Walmart compte actuellement 11 593 magasins dans 28 pays. La société de Bentonville, en Arkansas, continue d'investir de l'argent dans ses activités de commerce électronique et dans l'amélioration de ses magasins.

La chaîne a vu ses ventes en ligne s'améliorer au troisième trimestre, et surpasser les attentes des analystes de Wall Street. Elle a aussi révisé à la hausse le seuil inférieur de sa prévision de bénéfices pour l'ensemble de l'exercice.