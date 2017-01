Chantier Davie: 2017 sera-t-elle fructueuse?

Dans son message du Nouvel An, le chef de la direction du chantier de Lévis, Jared Newcombe, a levé le voile sur les projets de l'entreprise pour les 12 mois qui viennent.

Encore une fois, Ottawa est dans la mire. En 2016, Davie avait présenté une proposition non sollicitée au gouvernement pour la construction «accélérée» de navires pour la Garde côtière, notamment des brise-glaces, en recourant à des travaux de conversion de bateaux existants.

«Nous sommes maintenant prêts à soumettre une proposition améliorée», indique M. Newcombe, qui parle d'une solution «exceptionnelle» pour le gouvernement. «En plus d'obtenir les meilleurs brise-glaces au monde, nous avons également établi des partenariats avec certains des principaux acteurs canadiens et mondiaux pour offrir une solution totalement intégrée.»

Le patron de Davie ajoute que le chantier de plus de 1000 employés se prépare également pour les prochains programmes de construction de la Garde côtière. Plus d'une vingtaine de bâtiments devront être construits au cours des prochaines années.

Davie joue aussi ses cartes dans l'espoir d'avoir sa part des contrats pour la réparation et l'entretien de la flotte actuelle des frégates de la Marine canadienne.

«Nous nous réjouissons également de travailler avec Thales, une entreprise qui a été choisie en tant que fournisseur de soutien en service pour les navires de patrouille extracôtiers de l'Arctique qui seront livrés au cours des prochaines années.»

Traversiers

S'il y a un marché pour lequel Davie ne veut pas rater le bateau, c'est celui des traversiers.

Selon Jared Newcombe, il y a actuellement au moins 17 traversiers pour lesquels des appels d'offres ont été lancés. Et Davie soumissionne déjà sur plusieurs d'entre eux. «Nous travaillons avec les concepteurs de navires et nous profitons de notre position en tant que premier chantier naval en Amérique du Nord à construire des traversiers à carburation mixte au gaz naturel liquéfié.»

Par ailleurs, Chantier Davie assure qu'il sera en mesure de livrer, en 2017, les deux traversiers construits pour la Société des traversiers du Québec.

«Bien qu'il y ait eu un différend au sujet des coûts de tous les suppléments requis en vertu du contrat à prix variable, nous travaillons en étroite collaboration avec notre client et le gouvernement du Québec pour trouver des solutions aux problèmes non résolus et livrer les navires en 2017.»