Le Régime de rentes du Québec sous la loupe

Gilbert Leduc

Le Soleil Le Soleil Suivre @ledugi (Québec) Son tour est arrivé. Tous les six ans depuis 1998, le Régime de rentes du Québec (RRQ) est scruté à la loupe à l'Assemblée nationale.

À compter de mardi, la commission parlementaire des finances publiques entreprend des consultations particulières et des auditions publiques sur la bonification du Régime de rentes du Québec. Jusqu'au 20 janvier, des syndicats, des associations patronales, des retraités et des sommités en la matière - notamment Alban D'Amours, le président du Comité d'experts sur l'avenir du système de retraite québécois - se feront entendre. «Même si le RRQ se porte bien, il importe de l'adapter à la réalité socioéconomique et démographique changeante du Québec en raison de son importance dans notre système de sécurité financière à la retraite», indiquait, en décembre, le ministre des Finances, Carlos Leitão, à l'occasion du dépôt, à l'Assemblée nationale, des documents de consultation qui alimenteront la discussion. La plus récente évaluation actuarielle - celle du 31 décembre 2015 - montrait qu'en 2013, 2014 et 2015, les entrées de fonds avaient été plus élevées que prévu, ce qui avait eu un effet positif sur le RRQ. À la suite d'une légère augmentation de 0,15 % au début de 2017, le taux de cotisation s'établit maintenant à 10,8 %. «Pour laisser aux prochaines générations de cotisants et de retraités un régime performant, plus équitable et qui répond mieux à leurs besoins, nous devons poursuivre la consolidation du RRQ», ajoutait le ministre.

Agrandir Infographie Le Soleil

Trois scénarios à l'étude Le gouvernement soumet à la consultation trois scénarios de bonification du RRQ dont les implications économiques pourraient être différentes. Il y a le scénario du statu quo. Dans ce cas, les cotisations totales au RRQ s'établiraient à 13,9 milliards $. Un deuxième scénario reflète, pour sa part, l'entente intervenue, en juin dernier, entre Ottawa et les provinces canadiennes, à l'exception du Québec, au sujet de la réforme du Régime de rentes du Canada. Dans ce cas, les cotisations totales au RRQ s'élèveraient alors à 17,2 milliards $. À l'occasion de la rencontre des ministres des Finances, l'été dernier, Carlos Leitão avait soumis une autre proposition à ses homologues. Ce scénario - le troisième - établit à 1,7 milliard $ les cotisations totales additionnelles. En plus de ces trois scénarios de bonification, le gouvernement québécois suggère une kyrielle de «mesures structurantes» pour renforcer la pérennité du RRQ dont le relèvement de l'âge minimal d'admissibilité à la rente de retraite anticipée. Il s'agit d'une façon de garder plus longtemps au travail les salariés de 60 ans ou plus. «Depuis 1997, environ 60 % des femmes et plus de 50 % des hommes demandent leur rente de retraite du RRQ dès 60 ans, et ce, même si cela a pour effet de réduire d'environ le tiers la rente qui leur est versée», souligne l'un des documents de la consultation préparé par Retraite Québec. Pour le gouvernement, trois grands principes sous-tendent la consultation : préserver l'équité intergénérationnelle, tenir compte de la compétitivité des entreprises et de la capacité de payer des travailleurs et établir un consensus assurant un taux de cotisation stable au régime. «En raison de différents phénomènes socioéconomiques actuels, les personnes qui travaillent disposent de moins de revenus pour l'épargne retraite», fait-on valoir. «D'ailleurs, plusieurs personnes gagnant des revenus de travail inférieurs à 50 000 $ n'épargnent pas suffisamment en vue de leur retraite. En effet, près de 60 % d'entre elles n'ont cotisé à aucune forme d'épargne retraite privée en 2013, comme un régime complémentaire de retraite [RCR] ou un régime enregistré d'épargne retraite [REER].»

Un régime sous pression