Prêt à être un bon samaritain contre 125 $?

Dans le cadre des festivités pour souligner son 125e anniversaire, IA Groupe financier remettra d'ici la fin février 125 000 $ en lots de 125 $ chacun dans les rues de Québec, Vancouver, Montréal et Toronto.

Pour toucher les billets verts, la personne doit simplement réaliser une action d'entraide de façon spontanée soit, par exemple, ouvrir une porte à une autre personne, l'aider à transporter ses sacs, l'aider à traverser la rue ou même déneiger la voiture d'un inconnu. Ce sont 31 250 $ en argent comptant qui vont être distribués dans chaque ville.

Pour l'heure, impossible de savoir où s'installera l'escouade dans la capitale. Pas un mot du côté d'Industrielle Alliance. Toutes les options sont sur la table : centres commerciaux, Université Laval, centre-ville, artères commerciales...

«Cette activité marque le lancement de nos fêtes. Les gens n'ont pas besoin d'être membres chez nous pour participer. On vous donne l'argent et on vous souhaite bonne journée», indique Isabelle Paquet, chargée de projet pour le 125e anniversaire. «L'escouade, identifiée à IA Groupe financier, va se promener dans différents endroits, mais avec une certaine discrétion. On veut mobiliser les gens. Faites de bonnes actions et cela pourrait vous arriver», se limite-t-elle à dire, avec le sourire.

L'aventure débutera à Québec, la semaine du 23 janvier, pour se poursuivre à Vancouver la semaine suivante, puis à Montréal et finalement à Toronto.

D'autres activités sont à prévoir au cours des 12 prochains mois à travers le Canada. L'entreprise prévoit notamment lancer un concours philanthropique pancanadien où, finalement, elle remettra un don de 125 000 $ à un organisme de charité pour soutenir la réalisation d'un projet durable. Et neuf autres organismes recevront 12 500 $. Un véhicule rempli d'effigies en forme d'éléphants sillonnera aussi le pays. La somme de 12 500 $ sera tirée parmi les personnes qui auront misé juste - ou le plus près - sur le nombre d'effigies qu'il contient.