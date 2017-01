Les affaires express

Au premier trimestre de son exercice financier 2017, EXFO a enregistré une croissance de 11,9 % de ses ventes par rapport aux trois premiers mois de 2016. Elles ont totalisé 61,8 millions $US. Au chapitre de sa rentabilité, l'entreprise de Québec spécialisée dans les équipements de tests et de données de rendement des réseaux des plus importantes sociétés de télécommunication de la planète affichait, au 30 novembre, un bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement (BAIIA) ajusté de 6,3 millions $US comparativement à 5,3 millions $US au premier trimestre de 2016. Des commandes, EXFO en a pour une valeur de 65,9 millions $US dans son carnet. Une croissance de 12,6 % par rapport à l'an dernier. Pour le président du conseil d'administration et pdg d'EXFO, Germain Lamonde, cet «excellent départ» lui permet de croire que l'entreprise de plus de 1560 employés atteindra son objectif «de BAIIA ajusté de 26 millions $US en 2017». Mardi, à la Bourse de Toronto, l'action d'EXFO (TSX : EXF) a clôturé la journée à 6,21 $, en hausse de 1 ¢. Gilbert Leduc