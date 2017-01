Bilan inespéré pour le Bora Parc

«On se disait que ça serait bien d'accueillir 1000 personnes par jour et on a atteint jusqu'à 1800 visiteurs. C'est la limite autorisée en vertu de nos permis d'exploitation. C'est un grand succès», lance, visiblement ravie, la directrice des ventes, communications et marketing au Village Vacances Valcartier, Marjolaine de Sa.

Depuis le 4 décembre, la majorité des amateurs de glissades, de piscines à vague et autres jeux d'eau proviennent de Québec et de régions voisines comme Trois-Rivières et le Saguenay. Cependant, le Bora Parc peut aussi compter sur des visiteurs de beaucoup plus loin avec les 153 suites du complexe hôtelier dont la construction s'est terminée en novembre tout comme celle du parc aquatique, un investissement de 65 millions $. «L'hôtel est plein. La réponse des gens est merveilleuse», ajoute la directrice. Le Soleil a d'ailleurs constaté cet engouement lors de son passage dimanche.

Mais un mois ne fait pas l'année. Le Bora Parc est encore en période de rodage. Il faut maintenant voir comment se comportera la clientèle dans les mois à venir. «La période des Fêtes est naturellement très achalandée. Si nous sommes agréablement surpris de la réponse depuis un mois, il n'y aura peut-être pas autant de monde un mercredi de janvier. On a hâte de voir ce que ça va faire», concède Mme de Sa.

Le défi de la semaine

En effet, si l'hôtel enregistre déjà des réservations, principalement les fins de semaine, pendant la relâche et même aussi loin que pour Noël 2017, le défi du Bora Parc est de rentabiliser ses installations les jours de semaine. «On a déjà des groupes scolaires et corporatifs qui profitent des installations extérieures depuis des années. Ces mêmes clients peuvent maintenant fréquenter le Bora Parc. Il y a aussi les tours opérateurs qui cherchent toujours des activités différentes pour leur clientèle en provenance de divers pays», illustre la directrice.

Pour elle, le bilan de ce premier mois révèle que le Bora Parc répond à un véritable besoin. De plus, il ajoute à l'offre touristique de la région. «Cette nouvelle activité sera peut-être celle qui va décider une famille en vacances de rester une ou deux nuits de plus pour profiter des installations.»

L'une des prochaines étapes de commercialisation consiste à faire connaître le Bora Parc à l'extérieur des frontières du Québec. «Avec un complexe hotelier, nous pouvons faire de la publicité hors-Québec. Nous visons notamment l'Ontario et la côte est américaine. Ce sont des marchés naturels pour la région de Québec.»