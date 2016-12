Briser la solitude des entrepreneurs

Ils participent aussi à des formations intensives à l'École d'entrepreneurship de Beauce et reçoivent les judicieux conseils des experts de Québec International et du Collège des administrateurs de sociétés en ce qui a trait à la conquête des marchés internationaux et à la gouvernance de leur organisation.

Pendant 15 mois, ces gens d'affaires triés sur le volet qui tiennent les guides d'une compagnie engagée dans un important processus de croissance et d'internationalisation de leurs affaires ont pu se côtoyer sur une base régulière pour partager leurs préoccupations et leurs craintes et pour valider les gestes qu'ils doivent poser pour continuer de faire avancer leur entreprise.

Alors que les activités d'une deuxième cohorte d'entrepreneurs (voir la liste ci-dessous) viennent de débuter, Alain Aubut veut créer dans la capitale une véritable communauté d'entrepreneurs.

«Je souhaite que les entrepreneurs de la première cohorte continuent, ensemble, de partager leur expérience et qu'ils le fassent, ensuite, avec ceux de la deuxième cohorte et que ces derniers le fassent, à leur tour, avec ceux et celles qui suivront et ainsi de suite», expose le président et chef de la direction de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec, qui a pu constater la force et l'influence des réseaux qui ont vu le jour en France depuis le lancement des Instituts du mentorat entrepreneurial.

«Ils sont des centaines à se réunir, à échanger et à évoquer des partenariats d'affaires. C'est assez phénoménal.»

«Actuellement, nous sommes huit finissants», souligne Vincent Thériault. «Nous serons une quinzaine l'an prochain. Et une centaine dans quelques années à avoir traversé le même parcours.»