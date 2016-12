L'entente entre CGI et l'Industrielle Alliance prolongée pour 10 ans

L'assureur établi à Québec a indiqué que le géant informatique québécois était son partenaire depuis 20 ans dans le secteur des technologies de l'information.

L'entente entre les deux sociétés est ainsi valide jusqu'en 2026.

Elle devrait permettre à iA Groupe Financier «d'allouer davantage de ressources» à la réalisation de projets et «d'accélérer sa transformation numérique», a expliqué son vice-président principal aux services informatiques, Guy Daneau.

Fondé en 1976, Groupe GGI, dont le siège social se trouve à Montréal, compte quelque 68 000 employés répartis dans ses bureaux dans les Amériques, en Europe et dans la région de l'Asie-Pacifique.

La multinationale génère des revenus annuels de plus de 10 milliards $ et la valeur de son carnet de commandes s'élève à plus de 20 milliards $.