Les affaires express

La Pyramide de Sainte-Foy fait le plein de nouveaux commerces. Le centre commercial, qui compte maintenant 58 bannières, bonifie son offre avec un Chocolato Express, Bouchée d'amour brésilienne, Le Plywood Café-Bar et un kiosque du détaillant Koodo. Au total, l'édifice propose aux consommateurs aujourd'hui 18 concepts de restauration. Au cours des prochaines années, le propriétaire de l'établissement, le groupe GCS Développement Immobilier, prévoit investir 125 millions $ afin de développer la ceinture de la Pyramide de Sainte-Foy. Un hôtel de 130 chambres ainsi qu'un édifice à condos locatifs d'une centaine d'unités sont notamment dans les plans de l'entreprise. La première phase de travaux est évaluée à 40 millions $. Jean-Michel Genois Gagnon

La firme de rapport de crédit Equifax a montré la porte à son patron Richard Smith, dans la foulée d'une brèche de données qui a compromis les informations confidentielles de quelque 143 millions d'Américains. La décision annoncée mardi survient après que des pirates informatiques eurent exploité une faille logicielle que la compagnie avait omis de combler pour s'approprier de données essentielles à la prévention du vol d'identité. M. Smith était à la tête d'Equifax depuis 2005. Paulino do Rego Barros fils a été nommé pdg intérimaire. Même si plusieurs analystes applaudissaient la performance d'Equifax sous M. Smith, son équipe et lui avaient été critiqués pour une sécurité insuffisante et leur réponse à l'attaque informatique. AP