Les affaires express

La brasserie Labatt annonce qu'elle investira 460 millions $ entre 2017 et 2020 pour améliorer ses activités et stimuler sa croissance. Le brasseur de bières comme la Labatt Bleue, Budweiser et Alexander Keith's précise que 62,2 millions $ seront consacrés aux activités brassicoles dès cette année. Chacune des six brasseries de Labatt avait profité d'un investissement de 19 millions $ au cours des dernières années, quand la compagnie a dépensé 546 millions $ en améliorations apportées aux immobilisations entre 2011 et 2016. La compagnie dit que ce nouvel investissement consacré aux technologies et à l'équipement devrait lui permettre de gonfler sa production, au moment où les goûts des consommateurs évoluent et que la demande augmente pour différents types de boissons. Aucune mise à pied n'est prévue. La Presse canadienne

