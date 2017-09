Les affaires express

L'équipe des affaires

Sur la photo, deux des fondateurs de Robotiq, Samuel Bouchard (à gauche) et Jean-Philippe Jobin

Pas moins de 200 utilisateurs et distributeurs de robots participent ces jours-ci à Québec à la Robotiq User Conference, un événement organisé par l'entreprise Robotiq, de Lévis. À cette occasion, l'un des fondateurs de la compagnie, Samuel Bouchard, a procédé au lancement d'un livre portant sur l'utilisation des robots dans les entreprises manufacturières. Il propose une méthodologie permettant une utilisation optimale de l'automatisation dans les processus de fabrication. Mardi, les participants étaient appelés à mettre la main à la pâte pour programmer l'un des 40 robots mis à leur disposition. Ils avaient 24 heures pour accomplir leur tâche. Gilbert Leduc ***

Jacques Topping, président du c.a. de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec

À l'occasion de son assemblée générale annuelle, la Chambre de commerce et d'industrie de Québec a nommé, mardi, Jacques Topping au poste de président de son conseil d'administration. Il succède à Johanne Devin. Actuellement président de la Table d'action en entrepreneuriat de la Capitale-Nationale, Jacques Topping siège ou a siégé sur plus de 20 conseils d'administration ou comités consultatifs. En 1985, il avait été l'un des cofondateurs de Groupe Informission, une société de services et de logiciels en technologies de l'information interactive. Au moment où il quittait ses fonctions, en 2000, l'entreprise avait réalisé neuf fusions et acquisitions, comptait plus de 1100 employés et montrait un chiffre d'affaires dépassant les 120 millions $. Gilbert Leduc ***

Cracké débarque au Japon

La série d'animation Cracké du studio Squeeze de Québec sera présentée au Japon sur la chaîne Disney à compter de septembre 2017. C'est la seconde fois que l'entreprise collabore avec le géant du divertissement, puisque la série télé est diffusée sur les nombreuses chaînes Disney de l'Europe centrale et de l'Est, du Moyen-Orient et de l'Afrique depuis juin 2016. Une nouvelle saison, présentant de nouveaux personnages originaux et des histoires délirantes, est présentement en développement. La comédie d'animation 3D Cracké met en vedette Ed, un papa autruche anxieux, et sa couvée adorée. Yves Therrien ***

