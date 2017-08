Les affaires express

L'équipe des affaires

Un nouveau restaurant Sésame ouvrira ses portes à Cap-Rouge, à l'angle de la rue Charles-Albanel et de la route Jean-Gauvin. Il s'agit d'un deuxième restaurant dans la région après celui de Lebourgneuf. L'établissement comptera plus de 140 places ainsi qu'une terrasse d'une cinquantaine de places. Une trentaine d'emplois seront créés. «J'habite Cap-Rouge et je constate que la demande est bien réelle. Les gens veulent un endroit pour avoir du plaisir, avec une cuisine asiatique goûteuse et de qualité, sans oublier un endroit agréable pour prendre un verre», a affirmé par communiqué Emmanuelle Beauchemin, copropriétaire de l'établissement. Le Groupe Sésame, qui compte plus de 150 employés, possède sept restaurants à travers la province. Jean-Michel Genois Gagnon ***

Les producteurs canadiens de bois d'oeuvre obtiennent un répit temporaire avec la fin des droits compensatoires préliminaires à la frontière américaine. L'imposition de droits compensatoires préliminaires de 19,88 % ayant officiellement pris fin samedi, la plupart des producteurs canadiens n'auront plus qu'à débourser un droit antidumping de 6,87 % pour l'instant. Cinq producteurs en particulier ont versé des droits d'entre 9,89 et 30,88 %. Tous les autres devaient payer des droits de 26,75 %. Cet allégement sera en vigueur tant que les droits finaux ne seront pas déterminés, plus tard cet automne. La part du marché américain du bois d'oeuvre détenue par le Canada a reculé à 23 % en juillet, selon des rapports gouvernementaux canadiens mensuels. La Presse canadienne ***

