Les affaires express

Le transporteur aérien Philippine Airlines s'est prévalu des options inscrites dans une commande passée auprès de Bombardier et achètera ainsi sept avions Q400 de plus, a annoncé l'avionneur lundi au Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris. La commande ferme du transporteur des Philippines passe ainsi à 12 appareils. L'achat des cinq premiers avions avait été annoncé le 8 décembre. Au prix de catalogue du Q400, la valeur de cette commande ferme passe ainsi à 235 millions $US. Avec l'exercice de ces options, le carnet de commandes fermes du Q400 de Bombardier atteint maintenant 585 appareils, a précisé le constructeur. La Presse canadienne

