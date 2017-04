Les affaires express

En vigueur depuis octobre, les nouvelles règles hypothécaires du gouvernement fédéral affectent le marché, avance la firme Royal LePage. «L'impact des nouvelles règles hypothécaires sur les acheteurs ne s'était pas fait sentir au moment de leur adoption, mais près de six mois plus tard, nous remarquons que les premiers acheteurs ont plus de difficulté à se qualifier qu'avant pour un prêt hypothécaire. Le phénomène a pour effet de générer plus d'engouement pour les propriétés vendues sous la barre des 300 000 $», indique Michèle Fournier, vice-présidente, Royal LePage Inter-Québec. Ces nouvelles mesures d'Ottawa visent entre autres à s'assurer que les Canadiens qui contractent des prêts puissent rembourser l'argent, et ce, même si les taux d'intérêt grimpent. Dans son étude sur le prix des maisons, Royal LePage indique que pour le premier trimestre de 2017, le prix médian des résidences dans la région, toutes catégories confondues, a grimpé de 2,7 % par rapport à la même période l'an dernier, pour s'établir à 299 245 $. Le prix médian des maisons de plain-pied (269 513 $) a augmenté de 0,9 %, comparativement à 3,7 % pour les maisons à deux étages (347 747 $). Pour les copropriétés (248 657 $), la hausse a été de 2,7 %. Quant aux ventes, l'étude affirme que pour les maisons de plain-pied et celles à deux étages, les augmentations ont été de 1,9 % et 13,7 %. Pour les copropriétés, la hausse a été de 7,9 % par rapport au premier trimestre de 2016. Jean-Michel Genois Gagnon

