Les affaires express

L'entreprise derrière les stations de ski du Mont Tremblant et de Blue Mountain a annoncé lundi avoir accepté une offre évaluée à 1,5 milliard $US - incluant ses dettes - pour être achetée. Intrawest Resorts Holdings a ainsi annoncé que l'entreprise américaine Aspen Skiing et la société d'investissement en capital KSL Capital Partners avaient accepté de payer 23,75 $US par action. Le président et chef de la direction d'Intrawest, Thomas Marano, a indiqué que l'offre est 40 % plus élevée que la valeur du titre avant que l'on ne rapporte, en janvier, que l'entreprise étudiait une vente potentielle. À la Bourse de New York, le titre d'Intrawest a clôturé à 25,30 $US, vendredi dernier. En plus de Tremblant et de Blue Mountain, Intrawest possède les stations Steamboat et Winter Park, au Colorado, Snowshoe en Virginie occidentale et Stratton, au Vermont. Aspen Skiing possède et gère quatre montagnes : Snowmass, Aspen Mountain, Aspen Highlands et Buttermilk. Elle exploite également des hôtels, des boutiques et des services de location. La Presse canadienne

