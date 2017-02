Les affaires express

Lancée en 2010, l'École d'entrepreneurship de Beauce (EEB) n'a jamais eu de président. Évidemment, son fondateur, Marc Dutil, n'était jamais bien loin. Et bien, voilà que l'EEB aura un président en bonne et due forme. Il s'agit de Martin Deschênes, qui tenait la barre, en compagnie d'autres membres de sa famille, du Groupe Deschênes, un distributeur-grossiste de matériaux et de produits pour les marchés de la plomberie et du chauffage, de la protection contre l'incendie, de l'électricité, des réseaux d'aqueduc et d'égout et de pièces automobiles. «L'EEB est un joyau incomparable pour développer de meilleurs dirigeants et contribuer au succès des entreprises québécoises», a indiqué M. Deschênes. «La prospérité du Québec et du Canada passe par les entrepreneurs. Avec des entreprises en santé et des entrepreneurs performants, nous participons à améliorer l'économie de toute la société.» Au sujet de Martin Deschênes, Marc Dutil parle d'un homme d'affaires «inspirant et passionné, impliqué et philanthrope, qui connaît les rouages de l'entrepreneuriat. Ses accomplissements professionnels et sa personnalité attachante sauront assurément faire rayonner l'EEB et insuffler aux cohortes d'entrepreneurs le désir de se dépasser.» Gilbert Leduc

