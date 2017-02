Les affaires express

Ingéniarts Technologies, qui embauche déjà sept employés à temps plein, a développé une batterie plus efficace et plus écologique pour les chariots élévateurs électriques. Elle fonctionne au lithium-ion plutôt qu'au plomb.

Patricia Jean, Louiselle Plourde et Suzanne Berger (au centre) sont entourées de Sylvain Bigaouette et de Pamela Dow de H & R Block Groupe de l'Est, à qui elles viennent de vendre la succursale H & R Block de Rimouski.

H & R Block Groupe de l'Est vient d'acquérir la succursale de Rimouski et d'en créer une nouvelle à Mont-Joli. Ces deux nouveaux bureaux portent à 17 le nombre de succursales détenues par l'entreprise gaspésienne, dont le siège social est situé à Saint-Siméon. «L'acquisition de la franchise de Rimouski vient boucler le territoire que nous desservons, soit le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord et le nord du Nouveau-Brunswick», se réjouit le président-directeur général, Sylvain Bigaouette. Ayant décidé de concentrer ses activités dans l'Est-du-Québec et au Nouveau-Brunswick, le Groupe de l'Est a récemment vendu ses succursales de Joliette et de Louiseville à la société-mère H & R Block Canada. M. Bigaouette a acheté sa première franchise de H & R Block en 2004, soit celle de Saint-Siméon, dans la Baie-des-Chaleurs, qui existait depuis 1987. Depuis, H & R Block Groupe de l'Est n'a jamais cessé de croître. Johanne Fournier (collaboration spéciale)