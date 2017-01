Les affaires express

L'équipe des affaires

Même si l'été peut paraître bien loin, Ikea procède au rappel de la chaise de plage pliante Mysingsö. La chaise de tissu a été vendue par le fabricant de meubles suédois au Canada, dont au Québec. Il a précisé procéder au rappel après avoir reçu des rapports selon lesquels la chaise peut s'écrouler et causer des blessures, comme des doigts pincés. Ikea incite tous ses clients ayant acheté n'importe quel modèle de chaise Mysingsö à la retourner avant le 31 janvier pour un remboursement complet, sans avoir à fournir de preuve d'achat. La chaise de plage n'est plus vendue au Canada, a indiqué un représentant canadien. Ikea a dit mardi avoir reçu cinq notes de la Finlande, de l'Allemagne, des États-Unis, du Danemark et de l'Australie dans lesquels il était indiqué que des clients avaient subi des blessures. Ikea, un fabricant mondial de meubles, a plus de 300 magasins dans 27 pays. La Presse canadienne

Six entreprises en Nomination pour le PRIX Rayonnement Hors Québec

La Chambre de commerce et d'industrie de Québec a dévoilé, mardi, les noms des six entreprises finalistes au Prix rayonnement hors Québec qui sera attribué, le 16 mars prochain, à l'occasion de la soirée des Fidéides. En nomination, il y a Coveo, H2O Innovation, LeddarTech, Nyx Hemera Technologies, Polycor et Surmesur. Le Prix rayonnement hors Québec honore les entreprises qui, par le biais de leur travail, de leur implication, de leurs réalisations, se sont distinguées à l'extérieur du Québec et qui ont permis de faire connaître la région de la Capitale-Nationale. Gilbert Leduc

