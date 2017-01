Les affaires express

L'équipe des affaires

Le Soleil Le Soleil (Québec) Des bières-bénéfices

La microbrasserie Le Caveau des Trois-Pistoles, qui ouvrira ses portes au printemps, annonce qu'en plus de brasser ses produits réguliers, elle se spécialisera dans la fabrication de bières-bénéfices. En versant un pourcentage des profits, elle s'engagera ainsi à soutenir des projets communautaires locaux. Les fondateurs de l'entreprise ont pour objectif de mettre en marché une à deux bières-bénéfices par année. Celle-ci aura sa recette originale, son nom et une étiquette spécifiques. Pour couvrir une partie des frais de l'équipement dédié aux bières-bénéfices, Le Caveau des Trois-Pistoles a lancé une campagne de financement participatif avec La Ruche (caveau3pistoles.com), dont l'objectif est de 15 000 $. «Être entrepreneur, c'est aussi et surtout prendre des initiatives concrètes pour contribuer au tissu social et culturel de la communauté», croit l'un des copropriétaires, Diego Marasco. Johanne Fournier (collaboration spéciales)

La simulation Bourstad de retour

Vous prévoyez en 2017 tenter votre chance sur le marché boursier? Une simulation serait peut-être de mise. La simulation Bourstad, une activité d'éducation financière, est de retour cette année. La campagne d'inscription a été lancée le 11 janvier dernier. Les participants doivent gérer un portefeuille virtuel de 200 000 $ et investir ce montant dans différents véhicules de placement. L'activité, organisée par le Centre interuniversitaire de la recherche en analyse des organisations, est ouverte aux amateurs de chiffres ainsi qu'aux connaisseurs du milieu boursier. «La littératie financière est importante pour aider les investisseurs, les jeunes et moins jeunes, à prendre des décisions plus éclairées», a noté par voie de communiqué Claudyne Bienvenu, vice-présidente pour le Québec de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières. La simulation se déroulera du 13 février au 13 avril. Plus de 30 000 $ en bourses seront remis aux participants s'étant démarqués. La remise des prix est prévue pour le 17 mai. Les personnes souhaitant s'inscrire doivent le faire via le site Bourstad.ca. Jean-Michel Genois Gagnon

Recul des ventes pour McDonald's

Agrandir McDonald's a réduit son nombre de restaurants aux États-Unis pour une deuxième année consécutive, terminant l'année avec 14 155 succursales. AFP, Saul Loeb