Les affaires express

Le Soleil LM WIND Power embauche

La firme LM Wind Power, un manufacturier de pales éoliennes établi à Gaspé, annonce qu'elle doit recruter 40 employés de plus au cours des prochaines semaines afin de combler les besoins reliés à sa croissance. Ces postes s'ajouteront aux 130 personnes embauchées depuis août et ayant reçu une formation au «centre d'excellence» de la compagnie à son usine de Gaspé. LM Wind Power a signé au cours de l'été un contrat à long terme pour fournir des pales au turbinier GE, des pales qui seront exportées au centre et au sud des États-Unis. La firme comptait 200 employés avant le début de sa première vague d'embauche à la fin de l'été. Elle compte donc plus de 300 travailleurs et gestionnaires à l'heure actuelle et dépassera le cap des 350 durant la première moitié de 2017. La compagnie a amorcé à la fin de novembre une expansion à Gaspé, mais n'a toujours pas divulgué l'ampleur de cet agrandissement, justifié par d'autres possibilités d'exportations vers les États-Unis. Gilles Gagné (collaboration spéciale) ***

Faire la fête accompagné par Uber

Uber offre un nouveau service à Québec avec une application mobile UberÉVÉNEMENTS (www.uber.com/events). Le service permet d'offrir à ses invités à la fête une course qui les conduira de la maison à l'événement et les ramènera sans encombre à la fin de la soirée, surtout si le party est bien arrosé. Ça règle à la fois un problème de stationnement et le problème de conduite en état d'ébriété, souligne le communiqué d'Uber. Pour l'organisateur de la fête, il suffit de s'inscrire; il pourra indiquer les détails de la soirée et distribuer les codes d'événement à ses invités. L'hôte ne payera que pour les courses utilisées. Yves Therrien ***

Fiat Chrysler rappelle 3400 véhicules au Canada