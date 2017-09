Troisième lien: la CAQ veut connaître l'échéancier

«Assez, c'est assez! Ça fait sept mois qu'il y a un bureau de projet pour le troisième lien et il n'y a pas de résultats, pas d'échéancier. Qui sait ce qu'on fait là? Qui travaille là? Qu'est-ce qu'il y a sur la table? Les citoyens nous interpellent de plus en plus, tous sont unanimes: il faut que des choses se fassent», a déclaré le député caquiste de Lévis, François Paradis, en point de presse vendredi matin.

«Il serait temps, après cette semaine de fous, par respect, que le gouvernement exprime l'importance qu'il accorde à cela», a-t-il ajouté, qualifiant de «rentrée ratée» le bilan de la semaine du ministère des Transports sur les routes de la rive sud.

Lundi, mardi, et mercredi, en raison d'accidents ou de pannes à la sortie du pont Pierre-Laporte, la circulation matinale y a été retardée de plus d'une heure à chaque occasion. «Est-ce normal qu'à chaque fois qu'il y a un accrochage ou une voiture en panne, qu'on se retrouve dans une ville paralysée?» s'est interrogé M. Paradis.

Son collègue des Chutes-de-la-Chaudière, Marc Picard, demande que le gouvernement respecte sa parole donnée en 2014 concernant la mise en place d'un troisième lien. «De plus en plus de citoyens me disent qu'ils veulent déménager ou changer d'emploi pour ne plus aller sur la rive nord.»

M. Picard a même invité le ministre des Transports, Laurent Lessard, et la ministre déléguée aux Transports, Dominique Vien, deux résidents de Chaudière-Appalaches, à «sortir de leurs limousines et à essayer de traverser le pont le matin». «Ils seront peut-être en retard à la période de questions...», a-t-il laissé tomber.