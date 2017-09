Une conférence «de classe mondiale» à l'aéroport de Québec

L'heure était aux réjouissances, dimanche, pour la direction de l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB). Cela faisait un an et demi que l'on travaillait à l'obtention du sommet Routes Americas, qui amènera à Québec plus de 80 compagnies aériennes, 300 directions d'aéroports et quelque 1000 professionnels du milieu aérien.

«C'est une grosse nouvelle pour nous, mais encore plus grosse pour la région de Québec», a assuré au Soleil le président de l'aéroport, Gaétan Gagné, à propos du sommet qui se tiendra pour la première fois de son histoire au Canada. Selon lui, Routes Americas permettra de faire connaître les attraits touristiques de la région directement aux décideurs du milieu aérien. Ce faisant, croit M. Gagné, les vols en provenance de l'international vers Québec augmenteront. «C'est très bon pour le tourisme dans la région. On est à l'ère du transport aérien, les gens ne voyagent plus vers leurs destinations de vacances en autobus.»

Bref, la tenue de cette «conférence de classe mondiale», dont la dernière édition était à Las Vegas, permettra à son organisation de passer à une autre étape en ce qui a trait à la croissance de l'aéroport, explique Gaétan Gagné. «Maintenant que l'on s'est doté d'infrastructures aéroportuaires à la hauteur, on est en mesure d'attirer des événements comme celui-ci à Québec. Nous en sommes très fiers.»