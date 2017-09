Laurentienne élargie vers le sud

Le projet présenté aux journalistes prévoit trois voies de circulation sur toute la longueur dans les deux directions, entre Charlesbourg et le centre-ville. Seule petite exception pour cause de distribution du trafic : sous le viaduc de Félix-Leclerc en direction nord. Vers le sud, il y aura même quatre voies entre l'autoroute Félix-Leclerc et la sortie Soumande. Elle sera réservée au virage à droite et aura pour fonction de désengorger l'accès au Centre Vidéotron.

Dans la portion plus dense, entre les sorties du boulevard Wilfrid-Hamel et la rue de la Croix-Rouge, les partenaires ont convenu de transformer les voies rapides en boulevard urbain, mais elles seront toujours au nombre de trois.

La forme exacte de ce boulevard n'est pas arrêtée, mais le maire de Québec a évoqué un aménagement plus harmonieux et l'abaissement de la limite de vitesse de 70 à 60 kilomètres/heure pour «enlever l'effet piste de course» à la jonction des quartiers Limoilou et Saint-Roch.

La présence ou non d'une voie réservée au transport en commun n'est pas décidée. Cela dépendra des besoins du prochain réseau structurant de transport collectif, a indiqué Régis Labeaume.

Le projet présenté mercredi est largement inspiré de la proposition faite par la Ville de Québec en juillet 2016, mais pourrait coûter plus de deux fois plus cher. Les 60 millions $ avancés alors ne tenaient pas compte des améliorations à apporter au réseau provincial, ce que le ministre de la Capitale-Nationale, François Blais, a appelé les «tant qu'à y être». L'estimation «sommaire» a donc été majorée à 150 millions $. La facture sera entièrement payée par le gouvernement du Québec. Elle inclut la reconstruction du viaduc du boulevard Hamel et du viaduc ferroviaire du CN à côté de Soumande. Un mur acoustique est planifié à la sortie des Cèdres.

L'échéancier de réalisation n'a pas été précisé. Au mieux sait-on que les travaux ne seront pas lancés avant 2021 ou 2022 de façon à ne pas interférer avec le chantier d'élargissement de l'autoroute Henri-IV qui se mettra bientôt en branle. «On ne peut pas se permettre d'avoir deux grands chantiers nord-sud», a insisté le ministre Blais.