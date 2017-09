Labeaume refuse des travaux d'Hydro qui nuiront à la circulation

(Québec) Régis Labeaume dit «non» aux travaux annoncés jeudi par Hydro-Québec qui forceront la fermeture temporaire des autoroutes Félix-Leclerc, Duplessis et Henri-IV entre le 11 et le 17 septembre. «Pour nous, c'est inacceptable», lance-t-il.

«Ils ont besoin de la Ville de Québec pour que ça se fasse», et sans changement aux plans établis par Hydro-Québec et le ministère des Transports, les travaux ne se mettront pas en branle lundi prochain, assure le maire de Québec.

Plus tôt jeudi, le ministère a convoqué les médias pour décrire son plan visant à installer des spirales anti-accumulation sur des fils de haute tension d'Hydro-Québec, plus précisément des segments survolant le réseau autoroutier.

Cette technologie, qui s'ajoutera au déglaceur déjà disponible pour faire fondre et décoller la glace sur les fils électriques, permet de maintenir les fils à une température qui empêche l'accumulation de neige et de verglas.

Conséquence des travaux : du 11 au 30 septembre, des tronçons des autoroutes Félix-Leclerc, Duplessis et Henri-IV, seront fermés en alternance entre 18h15 et 6h, soit à des heures où la congestion routière se fait déjà sentir. Une «situation exceptionnelle», admet Guillaume Paradis, porte-parole au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports.

Aux yeux de M. Labeaume, c'est tout simplement «inacceptable». «Au moment où on se parle, la Ville de Québec refuse le plan. [...] Ce qui me choque au plus haut point, c'est que la Ville a été informée du plan il y a une semaine seulement.»

Régis Labeaume a précisé jeudi en fin d'après-midi qu'il venait tout juste de s'entretenir avec le pdg d'Hydro-Québec, Éric Martel, pour lui faire part de son mécontentement. Il aurait été réceptif aux doléances du maire, et lui aurait assuré un retour sous peu.

M. Labeaume s'attend à une réponse vendredi au plus tard, soit trois jours avant la date prévue du début des travaux.