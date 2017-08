Pont de Québec: «taisez-vous», dit Labeaume

«On ne s'énerve pas. On essaie de faire le moins de déclarations possible. Là, tout le monde est en train d'essayer de récupérer ça politiquement. Je dirais aux élus : "Taisez-vous, laissez les gens travailler"», a lancé Régis Labeaume jeudi. «Plus on va palabrer, plus on va éloigner la résolution du problème, alors taisons-nous.»

Le maire était alors invité à commenter les déclarations du ministre québécois responsable de la Capitale-Nationale, François Blais. Celui-ci affirme depuis quelques jours que les discussions entre le fédéral et le CN sur une éventuelle cession du pont progressent au point d'espérer un règlement prochain. Aucune des parties intéressées n'a confirmé.

«Le CN ne commente pas sur des rumeurs ou des spéculations. Le CN a maintes fois exprimé sa volonté de transférer le pont à l'administration publique et réitère cette volonté si un intérêt existe auprès de l'administration publique de le reprendre», s'est borné à répliquer l'entreprise, dans un courriel laconique. C'est aussi la loi du silence au fédéral.

Le maire Labeaume a refusé de dire s'il était aussi optimiste que le ministre Blais et fait remarquer qu'«il y a une entreprise privée là-dedans qui est très frileuse».

Lessard prudent

L'élu municipal a lancé une pointe au maire de Lévis, Gilles Lehouillier : «On répète la même affaire. On est dans la même vieille soupe, la même vieille récupération politique. Évidemment, il y a des élections municipales qui s'en viennent, alors tout le monde se fait aller.»

Invité à donner son appréciation de la situation, le ministre des Transports, Laurent Lessard, a aussi été très prudent. Il n'était pas au courant des discussions dont a fait état son collègue à l'Assemblée nationale. «Moi, j'ai pas entendu le fédéral dire qu'il va racheter le pont», a laissé tomber M. Lessard, ajoutant qu'il était possible que M. Blais en sache plus.

Le ministre des Transports a précisé qu'il s'intéresse surtout à la sécurité du pont et que, pour le moment, il a les garanties nécessaires que la structure centenaire est sécuritaire. «Quand on le voit rouiller, on pose toujours la même question : est-ce que le CN ne devrait pas refaire l'infrastructure, éviter la dégradation? On ne veut pas arriver au point de rupture. On cherche un troisième lien, on ne va pas recommencer le premier ou le laisser aller non plus», a-t-il développé.