Changements à prévoir à la piste cyclable de la rue Dalhousie

«J'ai le dessin, j'ai la solution sur mon bureau. On a eu une rencontre avec Mario Girard [le président directeur général du Port de Québec] cette semaine. Tout notre monde est au travail. Je l'ai la solution sur mon bureau. J'espère que techniquement, elle est possible. Aussitôt qu'on a la garantie, on va mettre les sous qu'il faut mettre» pour réaménager la rue, a lancé Régis Labeaume jeudi, à la toute fin d'une mêlée de presse.

Il était alors interrogé pour la énième fois sur le sujet par un journaliste de la radio, qui a beaucoup tapé sur le clou de la congestion dans le Vieux-Port cet été. Des bouchons ponctuels sont apparus sur la rue Dalhousie, en direction est. Ils ont été attribués au retrait d'une voie automobile entre la rue Saint-Antoine et celle du Quai Saint-André afin de permettre l'aménagement d'une piste cyclable bidirectionnelle permanente.

L'objectif de la Ville et du Port était d'éviter la cohabitation présumée dangereuse des cyclistes et des piétons sur la nouvelle place des Canotiers. «On a tout fait ça pour une raison de sécurité et cet été, on a connu un record de cyclistes sur la piste, alors ça prenait de la sécurité», a d'ailleurs répété M. Labeaume.

La «solution» du maire sera présentée ultérieurement, mais il ne fait pas de doute dans son esprit qu'il faut des changements.