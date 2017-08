Fête du Travail: appel à la prudence sur les routes

«La vitesse, l'utilisation du téléphone cellulaire au volant et le port de la ceinture de sécurité sont toujours parmi les infractions les plus fréquemment commises par les conducteurs, de même que la capacité de conduite affaiblie par l'alcool ou la drogue. De plus, elles constituent les plus importants facteurs contributifs aux collisions mortelles ou avec blessés», a fait savoir le corps policier dans un communiqué.

La SQ invite aussi les automobilistes et motocyclistes à faire preuve de vigilance, surtout à l'approche des intersections, alors que plusieurs accidents mortels sont survenus au cours de l'été. L'an dernier, deux collisions mortelles ont eu lieu sur le territoire de la SQ lors du congé de la fête du Travail.