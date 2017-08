30 millions $ pour la sécurité routière grâce aux radars photo

Le ministre des Transports, Laurent Lessard, a annoncé jeudi le lancement d'un nouveau programme d'aide visant à financer des mesures de sécurité routière. Les premiers 12,5 millions $ seront décaissés durant la présente année financière, le reste en 2018-2019.

Un appel de projets est lancé sur le champ. Les intéressés - municipalités, commissions scolaires, organismes à but non lucratif ou simples citoyens - ont jusqu'au 30 novembre pour soumettre leurs idées.

Un comité formé de sept membres de la Table québécoise de la sécurité routière, dont la Ville de Québec, a participé à l'élaboration des critères d'admissibilité et s'assurera de leur respect. Les subventions seront accordées sur la base du premier arrivé, premier servi.

Le ministre Lessard a donné quelques exemples d'initiatives qui pourraient être financées : aménagements routiers, marquage, signalisation, campagnes de sensibilisation... Il a invité les organisations et les citoyens à faire preuve de créativité. La seule limite : «C'est pas pour le bien personnel, c'est pour le bien d'autrui.»

Les projets citoyens seront financés à 80 % par le gouvernement du Québec qui souhaitait «un déclencheur assez fort». La participation dans les projets municipaux est limitée à 50 %. La contribution maximale a été fixée à 350 000 $.

Dès le lancement du projet pilote des radars photo, en 2009, il avait été convenu que les revenus des constats d'infraction seraient versés au Fonds de la sécurité routière. Les dépenses liées à l'achat et à l'exploitation des appareils sont déduites et les profits peuvent servir uniquement à des programmes de sécurité routière et d'aide aux victimes de la route.

Le plus récent bilan fait état de 110 millions $ perçus en amendes grâce aux 53 radars photo en opération au Québec. Il en reste 34 millions $. C'est donc la quasi-totalité des profits qui seront utilisés prochainement. Le ministre des Transports se garde même la possibilité de tout dépenser s'il y a trop de bons projets.

Sophie Gagnon, vice-présidente des affaires publiques pour CAA-Québec, a applaudi le nouveau programme. «Ce sont des sommes nouvelles, ou plutôt engrangées depuis plusieurs années, qui vont servir à ce pourquoi elles ont été collectées, c'est-à-dire améliorer la sécurité routière au Québec», a-t-elle fait valoir.

Membre du comité qui conseille le ministre, CAA-Québec tient à ce qu'un nombre important d'organismes profitent du programme pour mettre en place des solutions adaptées à leur milieu.