Transport en commun: Labeaume garde le cap sur 2025

La précédente proposition de service rapide par bus (SRB), reléguée aux oubliettes, prévoyait qu'une première phase soit réalisée dès 2022 et l'ensemble complété en 2025.

En fin de semaine, le maire de Québec a prévenu qu'il faudrait deux ans à son administration pour élaborer un projet de remplacement, car il tient à explorer toutes les avenues proposées par les citoyens. Dans ce contexte, le nouveau réseau pourrait-il être accessible d'ici 2025? «Oui c'est possible, ça ne sera peut-être pas complété à ce moment-là, mais c'est très possible», a affirmé le maire lundi, en mêlée de presse avant le conseil municipal.

Pressé par l'opposition officielle et questionné par les journalistes, M. Labeaume a dû justifier son nouvel échéancier. Selon lui, il est primordial de vider tous les sujets amenés pendant la consultation publique sur la mobilité durable, toujours en cours.

«Ça va être un exercice où on va aller voir le monde constamment. Métro, on va dire comment ça coûte. Monorail, on va vous dire comment ça coûte. Voiture autonome, on va faire le point. On va répondre à tout. Quand on arrivera avec un projet, c'est parce qu'il va y avoir du gros bon sens, parce qu'on connaîtra le coût du reste, ce qui est techniquement faisable ou infaisable dans tout ce qui a été proposé. On tentera de faire un consensus, une proposition qui est intelligente», a expliqué le politicien, qui sollicite un nouveau mandat au scrutin de novembre.

M. Labeaume demeure confiant d'obtenir sa part des 20,3 milliards $ du programme d'infrastructures de transport en commun mis sur pied par le gouvernement du Canada. «L'argent est là pour au moins dix ans. On a le temps», a-t-il affirmé lundi.

Depuis l'abandon du projet de SRB, après la défection de la Ville de Lévis, M. Labeaume a insisté sur l'importance de se positionner rapidement pour éviter que d'autres villes ne vident la caisse du fédéral. Il apparaît maintenant un peu plus patient. «Pour aller chercher de l'argent, ça prend un projet concret, pas juste sur un bout de papier. Ça prend un projet élaboré, expliqué, justifié et finançable. Le financement, il va toujours être aux alentours d'un milliard $, moi je pense que je suis capable de le faire financer à 100% par les deux gouvernements. Je suis assez confiant de ça», a-t-il développé.

Le maire s'est ensuite repris pour dire que son estimation n'était pas coulée dans le béton. «Si c'est moins, tant mieux. J'essaie toujours de me faire réserver 1 milliard $ quelque part au cas où», a-t-il précisé.

Avant et pendant le conseil municipal de la rentrée, la chef de l'opposition Anne Guérette a justement critiqué le maire Labeaume pour le temps investi dans la planification d'un réseau de transport en commun plus performant.

«Après 10 ans au pouvoir, après 15 millions d'investissements en argent, après des consultations publiques, des plans de mobilité, des comités d'experts, il retourne en consultation. Il n'est pas capable de présenter sa vision dans le cadre des prochaines élections. Je pense que c'est une preuve qu'il y a eu un manque de vision, un manque de leadership. Il s'est trompé, il a changé d'idée, il est revenu, il recommence. On a tourné en rond pendant 10 ans, on a augmenté la circulation puis contribué à l'étalement urbain, diminué l'achalandage des autobus. C'est un constat d'échec total en matière de transport», a-t-elle martelé.

Dans ce contexte, Mme Guérette considère se demande comment le second projet de schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Québec, aussi en consultation publique ces jours-ci, pourra être adopté. «C'est impossible d'arriver avec un schéma d'aménagement qui va tenir la route s'il ne peut pas se greffer à une vision claire du transport sur le territoire», a insisté la chef de Démocratie Québec.