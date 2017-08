L'élargissement de Henri-IV lancé en 2018

(Québec) À compter de 2023, les automobilistes pourront emprunter une autoroute Henri-IV élargie à trois voies dans les deux directions, entre l'autoroute Charest et Félix-Leclerc, sur une distance de deux kilomètres. La facture du mégachantier devrait se chiffrer «à un maximum de 450 millions$», selon le ministre de la région de la Capitale-Nationale, François Blais, qui en a fait l'annonce officielle lundi, après des années d'études et de rapports.

Flanqué du ministre fédéral de la famille, des Enfants et du Développement social, Jean-Yves Duclos, dont le gouvernement assumera «jusqu'à» 173,6 millions$ de l'investissement, et du maire Régis Labeaume, M. Blais a également indiqué qu'une portion d'un kilomètre en direction nord, entre l'autoroute Félix-Leclerc et l'avenue Chauveau, aux limites de L'Ancienne-Lorette, sera élargie.

Détail non négligeable, la chaussée sera reconstruite en béton, ce qui permettra d'en assurer la protection pour les trois prochaines décennies, a fait savoir le ministre Blais, lors d'une conférence de presse tenue en plein air, à un jet de pierre de l'autoroute Henri-IV, près de l'avenue Chanoine Scott.

«La congestion a des répercussions bien réelles : humaines, économiques et environnementales», a ajouté M. Blais. L'élargissement de cette artère où circulent quotidiennement 100 000 voitures était devenu incontournable.»

La facture du projet englobera également les coûts nécessaires à la réfection d'un ensemble de structures, tels les viaducs et les bretelles d'accès. Par exemple, la longue courbe à la sortie de Félix-Leclerc, menant à Henri-IV, fera l'objet d'une refonte majeure.

Longue bataille

Pour le maire Labeaume, cette annonce représente «l'aboutissement d'une longue bataille», lui qui avait fait de l'élargissement des trois autoroutes de l'axe nord-sud de la région un engagement lors de son entrée en politique municipale, il y a dix ans.

«Robert-Bourassa a été élargie au coût de 240 millions$. On travaille très fort sur Laurentienne. Avec ce qui est annoncé sur Henri-IV, 450 millions$, c'est beaucoup d'argent. Je ne sais pas à quelle année il faut reculer pour voir un aussi gros investissement dans un projet à Québec. Je crois que ça ne s'est pas vu.»

Cette refonte de l'autoroute Henri-IV pourrait conduire à un prolongement de l'autoroute Félix-Leclerc (autoroute de la Capitale), a souligné d'autre part le ministre Blais.

«Il y a un consensus très fort dans mon caucus sur le fait qu'éventuellement il faut envisager de poursuivre Félix-Leclerc (..) Le chantier (d'Henri-IV) va le permettre. (...) Dans un an, on va arriver avec une vision assez globale des besoins d'infrastructures routières pour la région de Québec, si possible pour les 30 prochaines années.»

Pas de perturbations majeures

Le chantier, qui s'échelonnera jusqu'en 2023, ne devrait pas provoquer d'entraves majeures aux automobilistes, a tenu à rassurer le maire Labeaume.

«Que les gens ne s'inquiètent pas, pendant toute la durée des travaux, il y aura toujours deux voies de circulation partout (...) Ça peut ralentir un peu (la circulation), mais ralentir, quand au bout du chemin, on sait que ça régler tous les problèmes, ça vaut la peine (...) Ça se peut qu'il y ait des cônes orange, mais il faut juste en avoir un p'tit peu moins que Montréal...»