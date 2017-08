Plaidoyer pour l'auto autonome

Proposant un «changement de culture total», l'animateur Dominique Dumas, qui a représenté la station lors du dernier jour d'audition des opinions, ne suggère rien de moins que d'implanter à Québec un vaste réseau de voitures autonomes qui circuleraient dans les rues avec à son bord un petit nombre de personnes.

Dans son mémoire, la station de radio recommande qu'un utilisateur puisse commander une voiture par une application et que celle-ci le transporte directement vers sa destination. Elle pourrait arrêter récupérer d'autres passagers, à condition que leur destination se trouve sur le chemin de la destination finale.

«Ce qu'on offre présentement c'est qu'on va d'un point A à un point B, mais le point A n'est pas le point désiré par les gens et le point B ne l'est pas toujours», a défendu M. Dumas.

Considérant comme un échec l'état actuel du transport en commun dans la capitale, l'animateur espère que les véhicules autonomes remplacent les autobus du RTC.

En vidéo-conférence, le chroniqueur Nicolas Genest, établi à San Francisco, a indiqué que la solution passait selon lui par le «porte-à-porte», où l'objectif des gens est d'aller directement de leur position de départ à leur point d'arrivée, le plus rapidement possible. «Comment on solutionne le porte-à-porte? Les investissements qu'on prévoit faire pour le transport en commun, il faut les faire dans la réfection des routes, l'élargissement, une meilleure cohabitation des piétons et des voitures.»

M. Genest a cité en exemple l'application de covoiturage urbain Chariot, qui permet à un conducteur d'embarquer sur sa route des passagers qui partagent sa destination. Selon CHOI, la voiture autonome, en plus de remplacer le transport en commun traditionnel, permettra de gagner en efficacité et réduira le trafic et les inconvénients qui y sont liés.

CHOI Radio X estime que la technologie des voitures autonomes atteindra sa maturité dès 2025 et que des voitures performantes pourraient assurer le transport en commun d'une ville comme Québec. La station y voit aussi l'occasion d'attirer des entreprises qui pourraient travailler conjointement avec l'Université Laval au perfectionnement de la technologie.

«On a un gros hiver, et il me semble qu'on peut dire à toutes ces compagnies-là: "Venez tester chez nous, venez essayer cette nouvelle technologie. Si elle survit à Québec, elle peut survivre environ n'importe tout"», a souligné M. Dumas.

Le directeur général du RTC, Alain Mercier, s'est demandé comment un système de transport comme celui-là serait rentable à Québec où le trois quarts des déplacements a lieu en période de pointe.

«Un des discours qu'on entend sur l'automobile autonome est qu'elle va être toujours productive. La question est que dans une ville comme Québec, [des voitures autonomes qui roulent] 12 ou 14 heures, quelqu'un doit assurément payer le coût pour assurer une capacité maximale et supporter ce coût sur le général», a questionné M. Mercier, faisant référence au coût d'inefficacité lié aux véhicules qui resteraient stationnés en dehors d'une période de pointe.

«C'est sûr que oui, il faudra un bassin de véhicules plus élevé pour les heures de pointe et qu'un coût sera relié à ça. Mais en même temps ce coût-là, on l'assume déjà présentement», a défendu M. Dumas, mentionnant qu'un système de voitures autonomes permettrait de soulager financièrement les utilisateurs.