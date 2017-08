Moins d'autos au nom de la santé, plaide la Santé publique

(Québec) Cesser les élargissements d'autoroutes, limiter à 30 km/heure la vitesse dans les quartiers résidentiels, diminuer les tarifs du transport en commun pour les plus pauvres et lancer une campagne de marketing social pour diminuer la dépendance à l'auto. Le directeur de la Santé publique de la Capitale-Nationale, François Desbiens, s'est pointé à la consultation sur la mobilité durable avec une longue liste de recommandations pour la Ville de Québec et le Réseau de transport de la Capitale (RTC).

«Là où ça a été tenté les élargissements d'autoroutes, ça augmente la fluidité à court terme, ça facilite et encourage l'étalement urbain, ça amène des nouveaux automobilistes et ça recongestionne au bout d'un certain temps. Et on sait que plus d'automobiles, c'est plus de pollution urbaine et moins d'activité physique parce que c'est le transport collectif et actif qui fait bouger les gens», a résumé le Dr Desbiens, rappelant l'augmentation fulgurante des cas d'obésité et de ses corollaires, l'hypertension et le diabète.

Le représentant du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale ne va pas jusqu'à dire qu'il faudrait mettre de côté les projets d'élargissement des autoroutes Henri-IV et Laurentienne, ni le troisième lien routier Québec-Lévis d'ailleurs. «Il revient aux décideurs de faire ces choix-là», a-t-il statué.

En 2011, lors de la précédente consultation sur le transport qui a mené au plan de mobilité durable, le Dr Desbiens avait plaidé - sans succès - pour la transformation d'autoroutes en boulevards urbains.

Réduire la vitesse dans les quartiers résidentiels

Pour la première fois, vendredi, il a aussi recommandé d'abaisser à 30 km/h la limite de vitesse dans les quartiers résidentiels. Cartes d'accidents impliquant piétons et cyclistes à l'appui, le médecin a fait valoir qu'il y avait trop de victimes. Une automobile roulant à 55 ou 60 km/h, donc un peu au-dessus du plafond actuel, «ça fait mal et c'est grave comme conséquences», a-t-il insisté.

Une limite de vitesse plus basse, même si elle n'est pas respectée, permettrait selon le Dr Desbiens de réduire le nombre d'accidents et aussi leur gravité. «Tu as plus le temps de réagir, tu frappes moins, il y a moins de conséquences», a-t-il énuméré.

Tarification adaptée aux moins nantis

Le directeur de santé publique s'est aussi fait le défenseur des citoyens les moins fortunés. Il a fait ressortir que le laissez-passer mensuel d'autobus accapare 12 % du budget des prestataires d'aide sociale. Selon son équipe, qui a procédé à une revue de littérature, une tarification sociale variant en fonction du revenu des usagers permettrait de sortir les personnes pauvres de l'isolement et favoriserait leur retour sur le marché du travail.

Le président du RTC ne ferme pas la porte à une telle tarification, mais se demande comment financer le manque à gagner anticipé. Rémy Normand a déjà indiqué qu'il aimerait que le gouvernement du Québec vienne à la rescousse. «S'il y a plus d'utilisation, les revenus peuvent être compensés», a avancé le Dr Desbiens sur la base d'études qu'il remettra au RTC.

Campagne de marketing social

Enfin, le directeur de la santé publique a lancé un vibrant plaidoyer en faveur d'une campagne de marketing social dont l'objectif serait de convaincre les automobilistes de délaisser leur voiture pour le transport collectif, la marche ou le vélo. «Il n'y a aucun doute qu'un changement de paradigme quant à la mobilité est non seulement souhaitable, mais essentiel pour la santé de la population», a-t-il déclaré.

Selon le Dr Desbiens, la responsabilité en revient à la Ville de Québec, mais la Santé publique pourrait l'accompagner et mettre à profit l'expérience des grandes campagnes de lutte au tabagisme. «Il y a sûrement des enseignements à tirer pour que la norme sociale qui est prédominante depuis que M. Ford a implanté son modèle T - je deviens quelqu'un quand j'ai une voiture - change», a-t-il laissé tomber, admettant que «ça ne se fera pas demain matin».

***