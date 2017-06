Le CN intéressé par une relance du transport intermodal

Des représentants du CN ont en effet assisté mercredi, à Sainte-Marie, à une rencontre à laquelle prenaient également part des gens de Chemin de fer Sartigan, de l'entreprise de logistique du transport Logi-Bel, de l'organisme Développement PME (DPME) Chaudière-Appalaches, de la MRC de Nouvelle-Beauce et de diverses entreprises.

«Le CN a démontré de l'ouverture à ce qu'il y ait éventuellement des opérations intermodales dans l'est», a confié au Soleil Christian Tremblay, directeur de l'efficacité opérationnelle, de l'approvisionnement et de la logistique chez DPME.

Le transport intermodal utilise des conteneurs qui peuvent passer du camion au train ou au bateau et vice versa. «Les conteneurs sont d'abord mis sur un camion pour ensuite être transférés au train pour, en bout de course, être remis sur camion pour être livrés au client», poursuit M. Tremblay.

Seulement à Montréal

Actuellement, il n'y a que dans la région de Montréal que le transbordement de conteneurs peut s'effectuer au Québec. «En 2008, une étude avait été faite pour la mise en place d'un centre de transport intermodal sur la rive sud du Saint-Laurent, en Chaudière-Appalaches, mais le CN avait mis ce projet de côté en 2009 en raison de la récession», rappelle Christian Tremblay.

En décembre 2014, le CN avait aussi cessé les activités de son centre d'opérations intermodales de Jonquière en raison d'un manque de volume de conteneurs à transporter. Quelques semaines plus tard, le centre était tout simplement fermé.

M. Tremblay souligne cependant que la donne a changé récemment. «La gare intermodale Taschereau, à Montréal, est surchargée et il y a un intérêt pour le CN à prendre en charge les conteneurs à sa gare de triage Joffre de Charny.» Les travaux sur le pont Champlain et sur l'échangeur Turcot, qui ralentissent considérablement le transport routier dans la métropole, seraient un autre facteur qui militerait pour un centre intermodal dans l'est.

Le projet irait de pair avec la relance des activités sur la voie ferrée du Québec Central entre Charny et Vallée-Jonction et, éventuellement, entre Vallée-Jonction et Thetford Mines.

Ce sont Chemin de fer Sartigan et Logi-Bel qui s'occuperaient des opérations de transbordement dans un nouveau centre qui ouvrira ses portes d'ici six mois à Scott ou Sainte-Marie. Le CN prendrait ensuite les conteneurs en charge à partir de Charny.

Possible dès 2018

Selon Christian Tremblay, il serait possible de débuter les opérations intermodales sur la voie du Québec Central à partir de 2018. Des sources du CN ont confirmé l'intérêt, mais ont indiqué que l'entreprise ne se lancerait pas dans le projet sans avoir réalisé une étude assez poussée.

Selon Christian Tremblay, le transport intermodal permettrait d'économiser entre 20 et 25 % sur le transport de longue distance en plus d'ouvrir la porte à l'expédition de marchandise outre-mer.

La possibilité de plus en plus sérieuse de relancer d'ici quatre ans le tronçon Vallée-Jonction-Thetford Mines du Québec-Central pourrait même éventuellement déboucher sur la mise en place d'un autre centre de transbordement dans la région thetfordoise. DPME Chaudière-Appalaches a rencontré 31 entreprises de la région et l'intérêt pour le chemin de fer est deux fois plus élevé que les prévisions initiales.