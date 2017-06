Record d'aînés au volant

(Québec) Démographie oblige, le nombre de conducteurs âgés de 75 ans et plus au Québec a augmenté de 53 % en 10 ans, selon les données de la Société de l'assurance-automobile du Québec (SAAQ). Leur présence sur les routes de la Belle Province promet d'être encore plus importante alors que les baby-boomers commenceront à atteindre les trois quarts de siècle en 2020.

La population de 75 ans et plus sur les routes du Québec n'a en effet cessé d'augmenter depuis 2007, alors qu'elle se chiffrait à 216 617. La barre des 220 000 a été dépassée l'année suivante, puis celle des 260 000 en 2011. On comptait déjà presque 300 000 détenteurs de permis de conduire de 75 ans et plus au Québec en 2014 et le total a continué d'augmenter pour finalement atteindre 332 184 l'an dernier.

Gino Desrosiers, porte-parole de la SAAQ, ajoute que le nombre de nonagénaires et centenaires sur les routes a également bondi de façon encore plus importante alors qu'on ne comptait que 2789 conducteurs de 90 ans et plus en 2007 contre 8434 en 2016, un bond de plus de 200 %! Le plus vieux conducteur québécois aurait 102 ans.

Examen médical et visuel

Gino Desrosiers rappelle que tous les aînés doivent subir un examen médical et un examen visuel six mois avant leur 75e et leur 80e anniversaire afin de déterminer leur aptitude à conserver leur permis de conduire. De tels examens ont lieu tous les deux ans par la suite et, pour les 90 ans et plus, 99 % subissent ces examens annuellement.

Les examens permettent de vérifier l'état de santé général du conducteur, sa mobilité, notamment l'amplitude des mouvements lorsqu'il tourne la tête, ses fonctions cognitives (comportement, mémoire, attention) ainsi que sa vision de loin et périphérique et la présence de problèmes comme la cataracte, le glaucome ou la dégénérescence maculaire. Parfois, un examen de conduite est imposé pour déterminer le maintien ou non du permis.

Une fois ces examens passés, la SAAQ peut maintenir le permis, le révoquer ou le maintenir avec certaines modifications.

Peu échouent

Si le nombre de conducteurs âgés dont le permis est suspendu augmente en même temps que leur nombre sur la route, le pourcentage d'entre eux qui perdent ainsi le droit de conduire est plus faible qu'il ne l'était.

En 2007, 697 conducteurs, soit 1,06 % des 75 ans et plus qui ont été évalués cette année-là, ont été visés par une suspension de permis. En 2013, le pourcentage passait à 0,75 %, à 0,69 % en 2014 et 0,64 % en 2015 avant de connaître un léger soubresaut l'an dernier à 0,73 % (1019 conducteurs de 75 ans et plus visés par une suspension de permis).

En 2016, ce sont donc 95,69 % des 75 ans et plus qui ont conservé leur permis de conduire après évaluation, 43 % sans modification et 53 % avec des modifications, notamment éviter de conduire le soir ou porter des lunettes pour conduire.

Gino Desrosiers indique qu'il arrive aussi qu'on place des conditions comme l'interdiction de conduire sur les autoroutes ou à plus de 10 km de chez eux sur le permis de conduire de certains aînés. «Souvent, ça permettra à quelqu'un de prendre sa voiture pour aller à la messe ou à l'épicerie. Cette personne pourra ainsi rester active sans s'aventurer trop loin.»

Quant aux conducteurs âgés qui choisissent eux-mêmes de renoncer à leur permis de conduire, leur nombre est passé de 3767 personnes en 2008 à 4992 l'année dernière.