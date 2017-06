Aéroports régionaux: des besoins pour 400 M$

Sans surprise, ce sont les 43 aéroports propriétés des municipalités ou des MRC qui souffrent le plus. Leur seule liste de nécessité occupe 60 % des investissements à faire dans l'ensemble de la province avec quelque 232 millions $. «Les municipalités ont besoin d'air», tranche le président, de l'UMQ, Bernard Sévigny.

Ce n'est pas d'hier que les aéroports régionaux réclament davantage de financement. Sauf que maintenant, la demande est chiffrée. L'Union des municipalités du Québec rendra publics lundi les résultats d'une étude commandée pour «voir plus clair» et mieux connaître les «besoins réels» en immobilisation.

La démarche n'est pas étrangère à la tenue prochaine du Sommet sur le transport aérien régional, annoncé par Québec pour février 2018. «La volonté politique, on la sent, on veut la saisir et [...] être traité comme des partenaires du gouvernement», assure M. Sévigny. «On veut jouer à visage découvert [...] pour que Québec puisse réagir».

Dans le rapport consulté par Le Soleil, on apprend que les priorités d'investissements touchent en premier lieu les infrastructures avec 177 millions $, suivi des bâtiments pour 126,9 millions $ et des équipements pour 92,5 millions $. «[Les municipalités] ne peuvent pas payer ça juste avec l'impôt foncier», ajoute-t-il.

L'UMQ propose déjà que Québec rétablisse son Programme d'aide au transport aérien (PATA), aboli en 2015, pour permettre aux plus petits aéroports, qui ne peuvent bénéficier du soutien du fédéral, de recevoir de l'aide. Pour l'heure, les villes font des pieds et des mains pour maintenir en vie leur aéroport sans alourdir le fardeau fiscal.