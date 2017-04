Campagne québécoise contre le cannabis au volant

Cette campagne s'adresse aux conducteurs âgés de 18 à 44 ans en mettant l'accent sur ceux ayant entre 18 et 24 ans. Elle se déroulera jusqu'au 14 mai, principalement à la télévision et sur différentes plateformes numériques comme Facebook, YouTube et Spotify.

Il ne fait aucun doute pour le ministre québécois des Transports, Laurent Lessard, que le cannabis produit des effets qui nuisent à la capacité de conduire. La campagne de la SAAQ cherche donc à assurer que le réseau routier soit sécuritaire pour les usagers.