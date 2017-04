VIA Rail rénovera sa gare de Sainte-Foy

«VIA Rail entreprendra des travaux de rénovation de la gare de Sainte-Foy dans le but d'offrir une meilleure expérience client», nous confirme par écrit la conseillère principale, relations médias, Mylène Bélanger. L'appel d'offres pour dénicher l'entrepreneur est en cours. Le chantier suivra.

Elle précise : «Ces travaux permettront de moderniser la billetterie et l'arrière-boutique, rénover le plafond, améliorer l'éclairage de la salle d'attente, installer des portes coulissantes à l'entrée principale, rénover les systèmes de climatisation, et effectuer divers travaux de plomberie.»

Étonnant si nous nous remémorons que le maire de Québec, Régis Labeaume, a affirmé il y a déjà un an que la gare devrait déménager afin de libérer l'espace pour l'aménagement promis de ce secteur situé juste avant les ponts. Mais ce grand projet, qui inclut des voies pour le futur Service rapide par bus (SRB), n'a toujours pas été rendu public même si les plans seraient prêts depuis 2015.

Le président et chef de la direction de VIA s'était montré ouvert à la construction d'une nouvelle gare sur un autre terrain. Il disait d'ailleurs attendre le dévoilement du projet de la tête des ponts avant de dépenser pour rénover la gare de Sainte-Foy. «On me parle d'un développement de cette zone-là, qui est une zone passablement abandonnée», indiquait Yves Desjardins-Siciliano. «Nous, on voudrait améliorer la gare parce qu'elle est très achalandée. Avant de faire des investissements de façon temporaire, on préfère avoir un plan à long terme. C'est là-dessus qu'on planche avec la municipalité.»

Le temps a passé ; VIA Rail retapera finalement la gare de Sainte-Foy.

La porte encore ouverte

Est-ce dire que le projet de déménagement est tombé à l'eau ? Mylène Bélanger garde la porte ouverte : «Une fois qu'une décision sera prise sur l'aménagement du secteur de la tête des ponts par les autorités concernées, nous pourrions relocaliser la gare à l'endroit choisi par les autorités municipales, en fonction de l'endroit optimal pour le citoyen.»

Reste qu'il y a une contrainte importante, la gare devant nécessairement être en bordure du rail. «Notre souhait est d'offrir un service complémentaire aux aménagements urbains des municipalités que nous desservons, dans la mesure du possible - en fonction de l'emplacement des voies ferrées», note-t-elle.

L'entreprise voit cependant d'un bon oeil l'arrivée du SRB près de sa gare. «Nous préconisons une interconnectivité entre les différents services de transport en commun basée sur une approche d'intermodalité.»

Au fait, Mme Bélanger n'a pas voulu chiffrer la valeur des rénovations à venir à la gare de Sainte-Foy ni préciser l'échéancier. La Société d'État veut attendre la fin du processus d'appel d'offres avant d'en dire plus.