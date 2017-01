Des idées pour dépenser les profits du CN...

«Si on peut les aider à investir ça, ces profits additionnels, moi, j'ai des bonnes idées», a ironisé le maire de Québec. Mardi, le CN a présenté un bénéfice de 1,02 milliard $ pour son quatrième trimestre pour des revenus totaux de 3,22 milliards $. Le transporteur a ainsi haussé son dividende de 10 %. «Je suis très heureux pour les actionnaires et s'ils haussaient un peu leur contribution à la peinture du pont de Québec, ce serait magnifique. Car l'entreprise a les moyens, a estimé M. Labeaume. Il leur manque un peu de conscience sociale.»

Le député fédéral de Bellechasse-Les Etchemins-Lévis, Steven Blaney, lance une consultation publique sur un éventuel troisième lien routier Québec-Lévis. Celui qui est aussi candidat à la chefferie du Parti conservateur du Canada dévoilait mercredi les dossiers régionaux sur lesquels il entend travailler en 2017 et le troisième lien arrive en tête de liste. Au point où il lui sacrifie sa traditionnelle consultation prébudgétaire. M. Blaney se dit conscient du ras-le-bol des citoyens relativement à la congestion et se dit à la recherche d'une solution avantageuse. La consultation se tiendra le mercredi 15 février à 19h au Centre de congrès et d'expositions de Lévis. Annie Morin