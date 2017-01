Idées recherchées pour le vieux pont de l'île d'Orléans

Pont Stone Arch à Minneapolis, au Minnesota

Longueur: 640 mètres

Type: pont ferroviaire en arc

Le pont Stone Arch a été construit en 1883 pour le trafic ferroviaire, non loin d'un pont routier datant de 1874 et d'ailleurs toujours utilisé. Son nom est attribuable aux 23 arches de granite et de calcaire qui le composent et permettent de traverser le fleuve Mississippi. Mis au rancart en 1965, le pont a été réparé et récupéré pour les piétons et les cyclistes au début des années 80. Le pont fait partie du district historique de Saint Anthony Falls et d'un parcours axé sur l'histoire locale. Il offre un bon point de vue sur le skyline de Minneapolis et les feux d'artifice du 4 juillet. Le secteur public a financé la restauration de l'ouvrage, mais sa mise en valeur, notamment son illumination, a été payée par des dons privés.