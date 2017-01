Pas si simple de revoir la tête des ponts, dit Lessard

«Le réaménagement de la tête des ponts, si c'était si simple, ils [ses prédécesseurs] l'auraient fait avant moi. C'est quelque chose qui n'est pas simple. Deux ponts, ça mène nécessairement à des autoroutes, pis à des contraintes physiques, pis des propriétaires, pis des voies ferrées, pis des hôtels. On rentre dans du bâti, donc les aménagements souhaitables sont peut-être plus difficiles. Sinon, ils n'auraient pas attendu six ans que j'arrive, pis que je règle de quoi», a réagi vendredi le ministre Lessard, disant comprendre la «frustration» du maire de Québec.

Les deux hommes prenaient la parole au dîner de clôture de l'Association des constructeurs de routes et de grands travaux du Québec, après une semaine de ping-pong médiatique sur les dossiers de transport régionaux.

Régis Labeaume n'en peut plus d'attendre l'étude sur la tête des ponts. Les travaux en vue de la reconfiguration des échangeurs du secteur nord des ponts de Québec et Pierre-Laporte ont été lancés en 2011 par le gouvernement libéral. Six ans et autant de ministres des Transports plus tard, les résultats ne sont toujours pas connus du public.

Le maire Labeaume, qui a vu une première série de conclusions, affirme que les rares changements proposés avaient pour seul but d'améliorer la sécurité, pas la fluidité. Depuis plusieurs mois, et plus particulièrement cette semaine, il met de la pression sur le ministère des Transports pour que le travail soit mieux fait et bien communiqué.

Études complémentaires et SRB

Peu après sa nomination, le ministre Lessard a fait savoir que des études complémentaires étaient en cours, notamment pour y intégrer les aménagements requis pour le service rapide par bus.

Vendredi, le politicien a aussi pointé des irritants, comme les bretelles d'accès au boulevard Champlain, trop proches, la sous-utilisation du boulevard Hochelaga et la première lumière sur le boulevard Laurier à la sortie des ponts, source régulière de bouchons.

«On va essayer d'activer nos travaux pour arriver avec un résultat plus concret et surtout présentable à la population», a assuré le ministre Lessard vendredi, tout en refusant de donner un échéancier.

Le député de Lotbinière-Frontenac a aussi refusé d'associer le dossier de la tête des ponts à celui du troisième lien routier réclamé entre les deux rives, comme le fait le maire Labeaume. Selon ce dernier, la construction d'un nouveau pont ou tunnel pourrait attendre si des modifications au réseau routier existant permettent d'augmenter la capacité routière des deux côtés des ponts.