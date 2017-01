Lessard aura «une grosse année de pression», prévient Labeaume

«Je mets beaucoup de pression actuellement. Et je lui annonce que ça va être une grosse année de pression. Alors peut-être qu'il va devoir rappeler souvent qu'il est le patron, et c'est correct, mais moi je vais mettre énormément de pression», a averti le maire de Québec mercredi. «On va lui rappeler qu'on attend une décision pour l'élargissement de Henri-IV et de Laurentien. On a hâte de voir ce qu'il va faire avec la tête des ponts, quand est-ce qu'il va se décider à pousser plus loin pour le SRB, le troisième lien, etc.»

M. Labeaume réagissait aux propos du ministre qui, mardi, a senti le besoin de rappeler qu'il aura le dernier mot quant à un éventuel troisième lien routier entre Québec et Lévis. «C'est le ministre des Transports qui dirige le ministère des Transports», a illustré M. Lessard.

«On trouve ça très intéressant. Dans le fond ce que le ministre nous dit est qu'il est le patron», a poursuivi Régis Labeaume en marge d'une séance du conseil d'agglomération mercredi.

«C'est lui qui doit régler le problème, trouver des solutions et livrer la marchandise. On le savait, mais il l'a affirmé devant toute la population et on trouve ça très intéressant», a martelé le maire.

Il soutient que la population pense souvent, à tort, que ces épineux dossiers doivent être réglés par les maires. Or, les propos de M. Lessard ont le mérite de clarifier la situation, selon M. Labeaume.