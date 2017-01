Des routes neuves de 4,3 M$ pour IKEA

«C'est en prévision du développement commercial [...] d'un plus haut débit de circulation», explique un porte-parole de l'hôtel de ville, David O'Brien. «Ça doit être fait rapidement, ce printemps, cet été.»

On se souviendra que le Groupe Dallaire promet de décontaminer un vaste terrain à l'intersection de l'autoroute Duplessis et de la 40. Et d'y installer plusieurs commerces, dont un grand magasin de meubles-casse-tête d'une superficie de 340 000 pieds carrés qui sera construit dès cette année pour une ouverture à l'été 2018.

L'administration municipale pense que l'enseigne bleu et jaune attirera les foules. Elle a donc entrepris de rénover les accès routiers à ses frais.

Le plus récent appel d'offres publié dans ce projet permet d'en apprendre un peu plus. L'accès au temple de la dépense se fera par l'autoroute 40, sortie avenue Le Gendre. C'est là, autant au sud qu'au nord de l'autoroute, que la Ville veut améliorer la circulation automobile via les avenues Jules-Verne, Le Gendre et Blaise-Pascal : élargissement de la chaussée, ajout de voies de circulation, synchronisation de nouveaux feux de circulation, pavage...

«Les travaux seront réalisés obligatoirement en 2017 [et terminés pour la fin du mois de novembre 2017] afin d'augmenter la capacité et la fluidité du réseau routier en prévision de l'augmentation du trafic par l'arrivée du développement commercial.»

Pour l'instant, la Ville cherche une firme qui complètera les plans, fera une évaluation finale des travaux et assurera la surveillance du chantier. Les ouvriers s'affaireront dès juillet.

La Ville tient à souligner qu'elle paiera la facture pour les routes neuves jusqu'au IKEA, au coin de la rue Mendel et de l'avenue Blaise-Pascal. Mais que c'est le promoteur, le Groupe Dallaire, qui devra construire les routes sur ses terrains puis les remettre à la Ville après.