Agrandissement du port de Québec: Beauport préféré à trois autres sites

Sur la rive nord, il s'agit du secteur de l'Estuaire de la rivière Saint-Charles, rejeté d'emblée car déjà surchargé, et celui de l'anse au Foulon, occupé notamment par le terminal de granules de bois d'Arrimage Québec et la Coop fédérée. Sur la rive sud, on parle de la pointe de la Martinière, immense boisé où la Ville de Lévis aménage d'ailleurs un parc avec piste cyclable et pavillon d'accueil.

L'Administration portuaire de Québec (APQ) explique dans ses documents que ces sites ont été sélectionnés en fonction d'«objectifs fondamentaux», parmi lesquels la longueur du futur quai (610 mètres), la superficie de la zone d'arrière-quai (au moins 17 hectares) et la profondeur d'eau à marée basse minimale (16 mètres) ainsi que la minimisation des effets environnementaux.

Une analyse a été réalisée pour les trois sites plus prometteurs avec 14 critères portant sur les qualités techniques du site, la rentabilité économique, la préservation de la qualité de l'environnement et la préservation des milieux de vie. La baie de Beauport n'a droit qu'à une valeur négative sur le lot et elle concerne les impacts sur le milieu biologique. Les deux autres en cumulent une dizaine.

Sur le site de Beauport, les auteurs écrivent : «Ses grands avantages concernent les critères rattachés à la fois à la composante technique (géométrie, topographie, qualité intermodale, flexibilité et navigabilité) et à la composante économique (plus faibles coûts, notamment liés à la centralisation des opérations qu'il permet). Il s'agit de deux composantes essentielles, sans lesquelles un tel projet d'aménagement d'un quai multifonctionnel en eau profonde ne pourrait voir le jour. Sur le plan environnemental, il s'agit du site minimisant l'empreinte sur le fleuve et les volumes de sédiments à draguer.»

Le site de l'anse au Foulon, plus précisément la petite baie comprise entre le Yacht Club de Québec et les installations de la Coop fédérée, est coulé par des enjeux techniques, notamment l'absence d'autoroutes à proximité et l'exposition plus directe aux courants de marée et aux glaces à la dérive. Les impacts sur les résidences du cap Diamant et la promenade Samuel-De Champlain à proximité sont également pris en compte.

Quant au secteur de la pointe de la Martinière, il est disqualifié à cause de son état sauvage. En partant, il y a un problème de dénivelé à cause des falaises rocheuses qui bordent le fleuve. De plus, pour entrer et sortir des marchandises, il faudrait construire à partir de zéro les routes et voies ferrées nécessaires. Les coûts ont été estimés à plus du double de la facture attendue à Beauport, soit 400 millions $ au lieu de 190 millions $.

Lundi, Jean-François Aubin, chargé de projet pour la firme Englobe, qui signe l'étude d'impact environnemental du Port, a admis que l'analyse des variantes de site a été réalisée pour satisfaire aux exigences de l'ACEE et qu'il y avait un «penchant» pour le site de Beauport. Les discussions entourant l'agrandissement, planifié depuis des décennies, ont en effet toujours concerné ce secteur. «Ça a confirmé le fait que le projet tel qu'il était envisagé par le Port de Québec, le site privilégié de la baie de Beauport, est celui où on anticipe le moins d'impact», a souligné M. Aubin.