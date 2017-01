Moins de décès sur les routes en 2016

Les chiffres dévoilés par la Sûreté du Québec (SQ), mercredi, dans son bilan annuel, confirment la tendance à la baisse des dernières années. Les accidents mortels sur les routes du Québec ont subi une légère baisse de 1,6%, en 2016, par rapport à l'année précédente.

Les statistiques sont encore plus réjouissantes quant au nombre de décès, en baisse de 5% par rapport à 2015, et de 21% dans les cinq dernières années, de 329 en 2011 à 260 en 2016.

En 1991, pointe également la SQ, c'est près de 1000 personnes qui étaient décédées sur les routes de la province.

La vitesse : l'ennemi numéro 1

La vitesse et la conduite dangereuse demeurent les principales causes de collisions sur les routes du Québec. 83 des 240 accidents mortels de l'année 2016, soit 35%, sont attribuables à ces deux facteurs, affirme la SQ dans son bilan.

L'alcool au volant a pour sa part été responsable de 45 collisions mortelles, soit 19%.

Le port de la ceinture peut également sauver des vies, rappelle la Sûreté du Québec, annonçant du même souffle que 46 défunts de la route n'étaient pas attachés, en 2016. Selon la SQ, le nombre aurait pu être réduit de moitié si tous étaient attachés.

Les jeunes plus disciplinés

La conduite des jeunes automobilistes québécois semble de plus en plus responsable. Soixante-dix jeunes âgés entre 16 et 24 ans décédaient sur la route, en moyenne, annuellement, entre 2011 et 2015. 2016 n'a fait que 40 victimes dans la même tranche d'âge.

Sans surprise, les motocyclistes ont un poids bien plus important que leur proportion sur les routes, dans le bilan annuel des accidents mortels. Des motos ont été impliquées dans 16,3 % des collisions du genre, en 2016, un nombre similaire à 2015.

D'où vient l'amélioration?

La Sûreté du Québec pointe ses différents programmes mis en place dans les dernières années pour expliquer l'amélioration du bilan routier général des dernières années. Des opérations Griffe sont notamment déployées afin d'inciter les automobilistes à modifier leur conduite selon les conditions climatiques.

L'opération annuelle VACCIN permet également d'épingler bon nombre de chauffards. C'est quelque 2395 opérations qui ont été menées durant la dernière période des fêtes, menant à près de 1500 arrestations pour conduite avec les facultés affaiblies.