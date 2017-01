L'autoroute Henri-IV parmi les plus engorgées au pays

Sur ces 700 mètres, environ 78 000 heures (3250 jours) et 127 000 litres d'essence (plus de 2500 pleins) sont perdus annuellement, ce qui entraîne des pertes estimées à 1,8 million $ et la production de 329 tonnes de gaz à effet de serre, selon les calculs du CAA.

Québec est la seule ville canadienne de taille moyenne qui s'est hissée au palmarès, dominé par Toronto (10 mentions), Montréal (5 mentions) et Vancouver (4 mentions).

D'autres données exposées dans l'étude méritent mention. Les indices de temps de déplacement en semaine révèlent notamment qu'il y a plus de trafic à Hamilton et Ottawa qu'à Québec, en plus des trois grandes villes déjà citées, et que Calgary talonne la capitale québécoise. Les heures supplémentaires passées annuellement à se déplacer par rapport à la vitesse d'écoulement libre ajoute Edmonton dans la liste des villes que l'on pourrait qualifier de classe moyenne du trafic.

La variation du temps de déplacement moyen entre la période de 17 à 18h et celle de 18 à 19h confirme toutefois que l'heure de pointe se résorbe plus facilement à Québec, comme à Ottawa d'ailleurs, autre ville où la fonction publique est importante. Dans la région métropolitaine de Toronto, l'heure de pointe de fin de journée a plutôt tendance à se prolonger, voire à empirer.

Une comparaison des principaux points d'engorgement aux États-Unis permet de se consoler. En 17e position du palmarès, dominé par Los Angeles, on trouve un tronçon de 2,6 kilomètres de l'autoroute 15 à Seattle, où il se perd 1,6 million d'heures (666 666 jours) et l'équivalent de 59 millions $ annuellement.