Centre de prédédouanement: à l'aéroport de payer, dit le ministre Garneau

M. Garneau a assuré que le gouvernement Trudeau approuverait prochainement le projet de loi concrétisant l'entente sur le prédédouanement conclue avec l'administration de Barack Obama. Les États-Unis ont adopté un bill équivalent en décembre, ouvrant la porte à l'envoi de douaniers américains dans les aéroports de Québec et Billy-Bishop à Toronto ainsi qu'aux gares de Montréal et Vancouver.

De plus, le ministre canadien a précisé qu'il fallait encore «s'accorder sur les coûts que ça va engendrer».

Le président et chef de la direction de l'aéroport de Québec, Gaëtan Gagné, accepte de construire et équiper le centre de prédédouanement pour une trentaine de millions de dollars, mais il refuse de payer les salaires et avantages des douaniers américains qui y travailleront. Dans les huit centres déjà établis au pays, les États-Unis assument les dépenses liées aux opérations et il ne voit pas pourquoi ce serait différent à Québec.

M. Garneau réplique toutefois que les conditions du prédédouanement ont été modifiées et les principaux intéressés, informés.

«Ce sont les autorités aéroportuaires qui décident si elles veulent être considérées pour le prédédouanement. L'entente est basée sur le fait qu'elles seraient responsables pour les paiements pour les transformations à l'aéroport et également pour les frais des douanes américaines qui seraient mises en place», a-t-il expliqué, ajoutant que «c'est la responsabilité canadienne de payer pour ces frais-là».

Aucune réaction n'est venue de l'aéroport de Québec, mardi, malgré nos sollicitations.